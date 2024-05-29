Eski Başbakan 'monarşiye hakaret ettiği' iddiasıyla yargılanacak

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın “monarşiye hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanacağı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:18
Eski Başbakan 'monarşiye hakaret ettiği' iddiasıyla yargılanacak
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Reuters'a konuşan bir Taylandlı yetkili, Tayland başsavcısının eski Başbakan Taksin Şinavatra'yı “monarşiye hakaret ettiği” iddiasıyla yargılayacağını söyledi.

Kız kardeşi Yingluck Şinavatra'nın hükümetini deviren kraliyet ailesine yakın ordu tarafından yapılan şikayet, Şinavatra'nın 2015 yılında yabancı medyaya verdiği bir röportajdan kaynaklanıyordu.

Şinavatra'nın, kendisine yöneltilen diğer suçlamalar arasında bilgisayar suçları yasasını ihlal etmek de bulunuyor.

Başsavcılık sözcüsü Prayuth Bejraguna, Şinavatra'nın 18 Haziran'da mahkemeye çıkması gerektiğini belirterek, “Başsavcı Şinavatra'yı tüm suçlamalarla itham etmeye karar verdi” dedi. 

Sözcü Prayuth Bejraguna, eski başbakanın 18 Haziran'da mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

74 yaşındaki Şinavatra, suç işlediğini reddederek, dünyanın en katı yasalarından biri olan Tayland'ın lese-majeste yasası uyarınca eleştirilmesi yasak olan kraliyete sadakatini defalarca taahhüt ettiğini söyledi.

Şinavatra, kraliyet ailesine hakaret ettiği düşünülen her kişi için en fazla 15 yıl hapis cezası öngören tartışmalı yasa kapsamında son yıllarda 270'ten fazla kovuşturma arasında en yüksek profilli dava olacak.

Avukatı Winyat Chartmontri, kapsamlı bir savunma hazırlandığını ve müvekkilinin kefaletle serbest bırakılacağını belirterek, hakaretin yapıldığı iddia edilen röportajın videosunun gerçekliğini de sorguladı.

Şinavatra'nın, Covid-19'a yakalandığı için Çarşamba günkü duruşmaya katılmadığını kaydeden Chartmontri, “Bir ceza davasında haklarımıza dayanarak ilerlemek zorundayız. Şinavatra adalet sistemi içinde masumiyetini kanıtlamaya hazırdır” dedi.


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