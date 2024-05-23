Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in görevden azlinin istendiği dilekçeyi kabul etti

Tayland Anayasa Mahkemesi, ülkedeki 40 senatörün imzasıyla Başbakan Srettha Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeyi kabul etti.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:44
Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in görevden azlinin istendiği dilekçeyi kabul etti
Abone Ol google-news

Thai PBS World'ün haberine göre, Tayland Anayasa Mahkemesi, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle Başbakan Thavisin'in görevden azli istenen dilekçeye ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla dilekçeyi kabul ettiğini bildirirken, Chuenban'ı kabine üyeliğine atayan Thavisin'e savunmasını yapmak için 15 gün süre tanıdı.

Başbakan'ın görevinden azledilip edilmeyeceğine yönelik davanın görüşüleceğini duyuran mahkeme, 40 senatörün, Thavisin'in dava sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması yönündeki talebini ise reddetti.

Mahkeme, söz konusu talebin 4'e karşı 5 oyla reddedildiğini ve Başbakan'ın dava sürecinde görevini sürdüreceğini açıkladı.

CHUENBAN, RÜŞVET VERMEYE ÇALIŞMAKTAN HÜKÜM GİYMİŞTİ 

Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra'nın avukatı sıfatıyla, arazi satın alma davasına bakan hakime 2 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 1,8 milyon lira) rüşvet vermeye çalıştığı gerekçesiyle 2008'de altı ay hapis yatan Chuenban, 2024 Nisan sonunda yapılan atamayla kabine üyesi olmuştu.

Atamaya karşı çıkan 40 senatör, "hüküm giymiş suçlu" olan Chuenban'ın bakan olma yeterliliği bulunmadığının Başbakan Thavisin tarafından bilinmesi gerektiğini öne sürmüş ve "hukuksuz atama" yaptığı gerekçesiyle başbakanın görevden azlini talep eden dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu.

Chuenban, tartışmalar üzerine 21 Mayıs'ta görevinden istifa etmişti.


Tayland haberleri Başbakan haberleri

İlgili Haberler

Tayland’da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Tayland’da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Tayland'da kabine değişikliği krizi: Dışişleri Bakanı istifa etti

Tayland'da kabine değişikliği krizi: Dışişleri Bakanı istifa etti
Çin ile Tayland, uzay araştırmaları ve Ay'da ortaklık kuracak

Çin ile Tayland, uzay araştırmaları ve Ay'da ortaklık kuracak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!

Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!
ABD’li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı

ABD’li çip üreticisi Nvidia rekor seviyede gelir sağladı
Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Onur Akay’ı “Kadir Doğulu ve Tarikat İçin” diyerek dövdüler

Onur Akay’ı “Kadir Doğulu ve Tarikat İçin” diyerek dövdüler
Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
Teoman’dan 1000’inci hafta şarkısı: ‘Benim Annem Cumartesi’

Teoman’dan 1000’inci hafta şarkısı: ‘Benim Annem Cumartesi’
Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık

Bahçeli'nin talimatını açıkladı: Genel seçim hazırlıklarına başladık
Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar

Üremek için eşe ihtiyaçları yok: Aseksüel hayvanlar