Eski başbakan, Trump karşıtı paylaşımlarını apar topar kaldırdı

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:36

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre Eski Avustralya Başbakanı ve Avustralya'nın ABD Büyükelçisi Kevin Rudd, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasından günler önce sosyal medya hesabındaki Trump karşıtı paylaşımlarını kaldırdı.

Gazetenin haberine göre Rudd, Trump'tan “tarihin en yıkıcı başkanı” ve “Batı'nın haini” olarak bahseden paylaşımlarını kaldırdı.

“Black Lives Matter” protestolarının en yoğun olduğu dönemde Trump'ın Washington'daki bir kilisenin önünde İncil ile poz vermesi büyük bir öfkeye yol açmıştı.

Sky News Australia tarafından ekran görüntüsü alınan Haziran 2020 tarihli ve artık silinmiş bir gönderide Rudd, Washington Piskoposluk Bölgesi Piskopos'unun bir İncil ile “Trump'ın fotoğraf çektirmesine nasıl öfkelendiğini” anlatan bir paylaşıma yanıt veriyordu.

Rudd'un paylaşımı şu şekildeydi:

“Tarihteki en yıkıcı başkan. Amerika'yı ve demokrasiyi çamura sürüklüyor. Bölünmeyi iyileştirmek yerine körükleyerek büyüyor. Şiddeti meşrulaştırmak için Hıristiyanlığı, kiliseyi ve İncil'i kötüye kullanıyor. Tüm bunları besleyen Murdoch'ın Amerika'daki FoxNews kanalı da ona yardım ve yataklık ediyor.”

TRUMP'I TEBRİK ETTİ

Rudd, Çarşamba günü ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Donald Trump'ı tebrik etti.

Rudd, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Avustralyalılar ve Amerikalılar uzun süredir dost, ortak ve müttefiktir. Uluslarımız ve halklarımız ortak değerler, ortak fedakarlıklar ve ortak fırsatlardan oluşan bir tarihle birbirine bağlıdır. Aramızdaki gerçek ve kalıcı dostluğun bu derin bağları ortak geleceğimizi de şekillendirecektir. Avustralya, önümüzdeki yıllarda iki büyük demokrasimizin ve daha geniş anlamda dünyanın karşılaşacağı zorluklar ve fırsatlar konusunda Başkan Trump ve Yönetimi ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklemektedir.”

The Sydney Morning Herald tarafından silinen sosyal medya paylaşımları sorulduğunda, Rudd'un ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli bir düşünce kuruluşunda çalışırken “Amerikan siyaseti üzerine düzenli olarak yorum yapan biri” olduğu ve yorumların “ABD Başkanlığı makamına duyulan saygı ve Başkan Trump'ın seçilmesinin ardından” kaldırıldığı belirtildi.