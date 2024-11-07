Şi'den Trump’a tebrik: 'İletişim güçlendirilmeli'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:30

ABD’de 5 Kasım’da düzenlenen başkanlık seçiminin galibi Donald Trump’a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Trump’ı zaferinden dolayı tebrik eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülkenin yeni dönemde anlaşabilmesi için doğru yolu bulma çağırısında bulunarak bunun her iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olacağını söyledi.

“Tarih, Çin ve ABD’nin iş birliğinden kazanç sağladığını ancak anlaşmazlıkların kaybettirdiğini öğretti” ifadesini kullanan Şi, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun taleplerini karşıladığını belirtti.

Şi, iki tarafın karşılıklı saygı, barışçıl, bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerini destekleyeceğini, diyaloğu ve iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde yöneteceğini ve faydalı iş birliğini karşılıklı olarak genişleteceğini umduğunu ifade etti.

Donald Trump ilk başkanlık döneminde 2018 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle sert bir ticari savaş başlatmıştı, ancak Ocak 2020’de Covid-19 salgını öncesinde ateşkes ilan etmişti.