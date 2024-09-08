Eski başkan adayına sığınma hakkı verildi: Ülkeyi apar topar terk etti

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:10

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:10

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez Urrutia'nın İspanya'dan sığınma hakkı aldıktan sonra ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Delcy Rodriguez, “Muhalif vatandaş Edmundo Gonzalez Urrutia, İspanya Krallığı'nın Karakas Büyükelçiliği'ne gönüllü olarak birkaç günlüğüne sığınarak ve bu hükümetten siyasi sığınma talebinde bulunarak ülkeyi terk etti” dedi.

Venezuela başsavcılığı, Asliye Mahkemesi'nin, ifade vermek üzere üç kez mahkeme celbiyle gelmeyen Gonzalez hakkında tutuklama emri çıkardığını açıklamıştı.

Başsavcılık, seçim komisyonu tarafından resmi başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasına paralel olarak bir internet sitesinde muhaliflerin seçim sandıklarından elde ettiği verilerin yayınlanmasını ve sokak şiddetine teşvik edilmesini soruşturuyor.

Venezuela'da başkanlık seçimleri 28 Temmuz'da yapılmış, ertesi gün ulusal seçim konseyi Nicolas Maduro'yu 2025-2031 dönemi için başkan ilan etmiş, seçim konseyine göre Maduro oyların %51'ini kazanmıştı.

Ertesi gün Venezuela'da protestolar patlak verdi ve KaraKas'ta kolluk kuvvetlerine taş ve molotof kokteyli yağdırmaya başlayan göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.