Eski belediye başkanına hapis: Oğlunun cinsel istismar suçunu örtbas etmeye çalıştı

İngiltere’nin Bracknell şehri, eski belediye başkanının karıştığı bir skandalla çalkalanıyor.

Eski Belediye Başkanı Naheed Ejaz, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan oğlunun suç delillerini karartmasına yardım ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Winchester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada, 61 yaşındaki İşçi Partili eski Belediye Başkanı Naheed Ejaz’ın, polisi evinin kapısında yaklaşık bir buçuk dakika boyunca oyaladığı ortaya çıktı.

Bu süre zarfında Ejaz, 41 yaşındaki oğlu Diwan Khan ile İngiliz polisinin anlamaması için Urduca konuşarak, içinde tecavüz anlarına dair video kayıtları bulunan telefonun saklanmasını sağladı.

Savcılık, Ejaz’ın "anne sevgisinin" muhakeme yeteneğini kör ettiğini ve polise karşı bir "sessizlik komplosu" kurduğunu belirtti.

Olayın en trajik yanlarından biri ise, Ejaz’ın toplum önünde "kadın hakları savunucusu" olarak tanınmasıydı.

UYUŞTURUCU, CİNSEL İSTİSMAR VE ŞANTAJ

Mahkeme kayıtlarına göre olay, Diwan Khan’ın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna votka içinde uyuşturucu vererek bilincini kaybettirmesiyle başladı. Genç kız baygın haldeyken cinsel istismara uğradı.

Habere göre, Khan, bu anları cep telefonuyla kaydetti ve daha sonra bu görüntüleri mağdur kıza göndererek "eğer birine anlatırsan boğazını keserim" diyerek tehdit etti.

Mağdur kız, mahkemede, "Bu olay hayatımı ve ailemi mahvetti. Sınavlarıma çalışamadım, hayalini kurduğum bölüme giremedim. Travmalar ve uykusuzluk yüzünden akıl sağlığım bozuldu" ifadelerini kullandı.

"OĞLUNU KORUMAYI SEÇTİN"

Karar duruşmasında konuşan Hakim Rufus Taylor, Naheed Ejaz’ın pişmanlık göstermediğini vurguladı.

Hakim, Ejaz’a hitaben, "Oğlun sana Urduca 'bir kız yaşı hakkında yalan söyledi' dediğinde, olayın reşit olmayan bir çocukla ilgili olduğunu anlamıştın. Buna rağmen onu korumayı seçtin" dedi.

Dava sonucunda mahkeme heyeti kararlarını açıkladı:

Diwan Khan: Tecavüz ve adaleti yanıltma suçlarından toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Khan, tahliye olsa bile 20 yıl boyunca cinsel zararı önleme emrine tabi tutulacak.

Naheed Ejaz: Adaleti yanıltmaktan 3 yıl hapis cezası aldı. Eski belediye başkanının cezasının en az 14 ayını demir parmaklıklar ardında geçirmesi bekleniyor.

Olayda kullanılan ve içinde suç kanıtı barındıran cep telefonu ise asla bulunamadı. Ancak mahkeme, mevcut tanıklar ve diğer dijital deliller ışığında suçun sabit olduğuna karar verdi.