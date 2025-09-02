Eski Çekya Başbakanı Babis’e miting sırasında saldırı

Çekya’nın eski Başbakanı ve ANO partisinin lideri Andrej Babis, seçim kampanyası sırasında başına bastonla vurulması sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, ülkenin doğusundaki Dobra köyünde gerçekleşti. Ekim ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi seçmenlerle buluşan Babis, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından başına darbeyle vuruldu.

ANO sözcüsü Martin Vodicka, saldırının “metal bir cisimle” gerçekleştirildiğini belirtirken, ANO milletvekili Zuzana Ozanova, Babis’in başına bir bastonla vurulduğunu söyledi.

🚨 Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl dnes napaden berlí do zad. Stalo se to tak

na setkání s voliči v Dobré u Frýdku-Místku.

Incident podle na místě řešila policie. Babiše podle informací ošetřují v místní nemocnici. pic.twitter.com/r8ARb50xnh — blesk (@blesk_cz) September 1, 2025

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını, kimliğinin açıklanmadığını ve saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Babis, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tetkiklerden geçirildi.

Daha sonra taburcu edilen Babis, sosyal medya hesabı X’te yaptığı paylaşımda, “Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi olurum. Yarın tetkik sonuçlarının değerlendirmesini bekleyeceğim, şimdilik doktorlar dinlenmemi tavsiye etti” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR NEFRET YAYIYOR”

ANO Genel Başkan Yardımcısı Alena Schillerova, saldırının sorumluluğunu iktidar partilerine yükledi.

Schillerova, “Bu, korku ve bölünmeye dayalı kampanyalarının doğrudan bir sonucu” diyerek hükümeti sosyal medyada ve billboardlarda nefret yaymakla suçladı.