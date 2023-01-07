Eski Celtic forveti Stokes kokain bulundurmaktan tutuklandı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 10:40

Güncelleme: 07.01.2023 - 10:40

Memleketi Dublin'de, yaklaşan polis aracını gördükten sonra hızla uzaklaşmaya çalışan 34 yaşındaki eski forvet Anthony Stokes, kıyasıya bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Basına açıklama yapan polis sözcüsü, "6 Ocak 2023 Cuma sabahı erken saatlerde Dublin'de tehlikeli araç kullanma olaylarıyla ilgili olarak 30'lu yaşlarda iki kişi tutuklandı. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. [Araçta bulunan] her iki kişi de 1984 tarihli Ceza Adaleti Yasası'nın 4. Bölümü uyarınca Crumlin Garda İstasyonu'nda gözaltına alındı. Şahıslar kefaletle serbest bırakıldı. Sonraki bir tarihte mahkemeye çıkmaları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Eski Celtic ve Hibs yıldızı Stokes, Cuma sabahı erken saatlerde yaşanan olayın ardından bir geceyi polis merkezinde geçirdi.

ADANA DEMİRSPOR SERÜVENİ

Stokes, 16 Temmuz 2019'da TFF 1. Lig kulübü Adana Demirspor ile iki yıllık bir sözleşme imzalamış, ancak 27 Kasım'da sözleşmesi kulüp tarafından feshedilmişti.

Stokes, Adana Demirspor'da yalnızca altı maça çıkıp bir gol atmıştı.