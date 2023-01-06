İskoçyalı adam, hırsızlık yaparken kendini ele verdi: Üzerinde kokainle yakalandı
İskoçyalı Andrew Stobbs, uyuşturucu bağımlılığını finanse etmek için şampanya, bahçe aletleri ve araba parçaları çaldıktan sonra iki yıl hapse mahkum edildi.
Edinburgh'lu 37 yaşındaki Andrews Stobbs, İskoçya'nın Kinross'taki Raj Mahal restoranına gece geç saatlerde yaptığı baskında yaklaşık 1.000 euro değerinde alkol çaldı.
Aynı günün ilerleyen saatlerinde Stobbs bir bahçe kulübesine girerek, çaldığı çeşitli bahçe aletleriyle olay yerinden kaçmak için bisiklet kullanırken görüldü.
Stobbs, komşusunun bahçesinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Polisler tarafından yakalanan Andrews Stobbs'un üzerinde yaklaşık değeri 180 ila 200 sterlin arasında değişen bir paket kokain bulundu.
Stobbs, yakalandığında uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf ederek, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şerif Euan Duthie, Stobbs'un, Perth Şerif Mahkemesi'nde altı ay daha gözetim altında tutulmasına karar verildiğini söyledi.
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