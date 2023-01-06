Fransız futbolcu Jean-Manuel Nedra Martinique uçakta tutuklandı: Bagajından 100 kg kokain çıktı
29 yaşındaki Fransız futbolcu Jean-Manuel Nedra Martinique, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda 100 kilo kokain ile yakalanarak, tutuklandı.
Bir Fransız profosyonel futbolcunun Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bagajlarında yaklaşık 100 kg kadar kokainle yakalandığı bildirildi.
29 yaşındaki Jean-Manuel Nedra Martinique'in yakalanmasının ardından tutuklandığı belirtildi.
Nedra'nın, Fransız futbol kulübü Aiglon du Lamentin takımında oynadığı biliniyor.
Le Parisien'in aktardığına göre bölge savcılığı, Nedra'nın, mahkeme öncesi gözetim altına alındığını bildirdi.
Nedra'nın yanındaki arkadaşının ise serbest bırakıldığı söyleniyor.
Aiglon du Lamentin kulübü, "Olaya karışma derecesini bilmeden, oyuncularımızdan birinin Roissy'de uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandığını öğrendik. Spor yoluyla eğitim çalışmalarımızı sürdürmek, bu belaya karşı mücadele etmek, gençlerimizi bu ortamın riskleri, sonuçları ve istismarları konusunda korumak ve uyarmak için her zamankinden daha güçlü ve birlik olalım" açıklamasında bulundu.
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