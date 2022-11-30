Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin hayatını kaybetti
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Çin'de Tiananmen Meydanı olaylarının ardından iktidara gelen Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin'in, 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
1993-2003 yılları arasında görevde olan Jiang Zemin, Çin'in geniş ölçekte dışa açıldığı ve yüksek hızda büyüme kaydettiği bir döneme başkanlık etti.
BBC'nin aktardığına göre Jiang'ın, Hong Kong'un 1997'de barışçıl bir şekilde el değiştirmesine nezaret ettiği, ancak 1999'da dini tarikat Falun Gong'a yönelik ağır baskılar nedeniyle eleştirildiği biliniyor.
TİANANMEN PROTESTOLARIN ARDINDAN İKTİDARA GELMİŞTİ
Jiang, 1989'da Pekin'in Tiananmen Meydanı ve çevresindeki protestoculara uygulanan ve Çin'in uluslararası alanda dışlanmasına yol açan kanlı baskının ardından iktidara geldi.
Tiananmen Meydanı protestoları, Çin Komünist Partisi'nin tepesinde sertlik yanlısı gericiler ile reformcular arasında sert bir güç mücadelesine yol açtı.
Jiang, olayların ardından sertlik yanlıları ile daha liberal unsurları birleştireceği umuduyla uzlaşmacı bir lider olarak seçilmişti.
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