Eski diplomat Halil Akıncı'dan ilhak yorumu: 'Putin hem toprak hem de ebedi düşman kazandı'

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Eski Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, Kremlin’in Ukrayna’da Kırım’dan sonra ikinci kez ilhak kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Moskova’nın ilhaka yaklaşımına ilişkin konuşan Akıncı, “Rusya yönetiminin ve Rus siyasi elitlerin, federal yapıda olan ancak üniter sistem gibi yönetilen Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra yeni oluşan idari sınırların etnik ve kültürel sınırlarla uyumlu olmadığını” düşündüğünü belirtti.

Rusya’nın 2014’te Kırım’ı benzer şekilde kendine bağladığını anımsatan Akıncı, Kiev’de o dönemde Batı’ya yaklaşma eğilimi görülünce ve Karadeniz’deki donanma üssü Ukrayna sınırları içinde kalınca Moskova, gözdağı vermek amacıyla ilhak etti” dedi.

Rusya’nın Kırım’da Batı’dan sert tepki görmemesiyle askeri güç kullanımını yeniden gündemine aldığını söyledi. Akıncı, Avrupa ve ABD’nin ise Kırım’da yaşananlardan ders çıkarttığını söylerek Ukrayna ordusunu eğitti, güçlendirdi ve daha fazla kendisi ile entegre etti” yorumunda bulundu. Emekli diplomat ayrıca NATO’nun, “Kremlin’de Moskova’nın neredeyse kendi ili olarak görülen Ukrayna’ya kadar genişleyerek Rusya’yı çevreleme stratejisinin” Putin için son damla olduğunu da dile getirdi.

‘RUSYA DURDURULABİLİR’

Putin’in askeri operasyonunun başından beri bir hata olduğunu belirten Akıncı, “Şu an dünyada kimse yaklaşık 40 milyonluk bir diğer ülkeyi tamamen işgal edemez” ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusunun işgalde bir güçlü tepki verdiğini de ekleyen Akıncı, bunun Rus lider için “Rusya, askeri güç kullanmaktan çekinmeyecek ancak Rus ordusu durdurulabilir” anlamında bir dezavantaj oluşturduğu değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna’da dört bölgede yapılan referandum ve sonrasındaki ilhak kararının Batı ve Ukrayna’da Rusya’ya karşı kin ve düşmanlığı artıracağını söyleyen Akıncı, “Putin, toprak kazandı bunun bedeli ise ebedi düşman yaratmak oldu” dedi.