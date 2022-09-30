Putin ilhak kararını açıklarken Kadirov gözyaşlarını tutamadı

30 Eylül 2022 Cuma, 17:01

Rusya lideri Putin'in, Kremlin'de Rusya'ya bağlanma kararı alan bölgelerle ilgili konuşma yaptı. Putin'in konuşması sırasında Çeçen Lider Kadirov'un ağladığı anlar kameralara yakalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya bağlanma kararı alan bölgelerle ilgili Kremlin'de yaptığı konuşmada bağımsızlığını Ukrayna'dan tek taraflı ilan eden Donetsk, Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinin halkının sonsuza dek kendi vatandaşları olduklarını söyledi.

PUTİN İLE ARASI AÇIK DENİLİYORDU

Kadirov, Rusya’nın İslam dini için önemli bir yere sahip olan "Sahih-i Buhârî"yi yasaklamasına sert tepki göstermişti. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un son zamanlarda Rus liderle arasının açıldığı iddiaları gündeme geliyordu. Kadirov, bu iddiaların ardından geçtiğimiz haftalarda Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla, görevini bırakacağını duyurmuştu.