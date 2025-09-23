Eski düşmanlar New York’ta buluştu: Şara ve Petraeus aynı masada

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede, Irak Savaşı sırasında karşı saflarda yer aldığı eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı ve Irak’taki ABD Kuvvetleri Komutanı General David Petraeus ile bir araya geldi.

Petraeus, geçmişte Heyet Tahrir-eş Şam lideri olarak başına 10 milyon dolar ödül konulan Şara’yı bu kez “etkileyici” ve “büyüleyici” sözleriyle övdü.

Şara, zirvedeki konuşmasında, “Bir zamanlar savaş alanındaydık, şimdi diyalog alanındayız. Savaşı gören kişi, barışın değerini en iyi bilendir” dedi.

Petraeus ise Şara’ya, “Bir dönem gözaltına alınıp yıllarca tutuklu kaldınız. Şimdi ülkenin liderisiniz. Bu baskıya nasıl dayandınız, geceleri uyuyabiliyor musunuz?” diye sordu.

“GÜCÜMÜ TANRI'DAN VE HALKIMDAN ALIYORUM”

Şara bu soruya, “Bu yüzyılın en kötü savaşlarının ortasında sabırlı ve kararlı kalan bir ulus var. Gücümü Tanrı’dan, ekibimden ve halkımın direncinden alıyorum” yanıtını verdi.

“Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız” diyen Şara, yeni dönemde açık fikirli ve esnek stratejilerin önemine işaret etti.

Şara, ülkesinin önceliklerini şu sözlerle sıraladı:

“Halkı ve toprakları birleştirmek, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, güvenlik ve istikrarı sağlamak.”

Sahil ve Süveyda’daki katliamların araştırılması için komiteler kurulduğunu, uluslararası soruşturmacılara kapıların açıldığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG VE İSRAİL

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan anlaşmaya değinen Şara, “SDG’ye orduya katılma teklifinde bulunduk, Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik” dedi.

İsrail ile yürütülen görüşmelere de değinen Şara, “Ateşkes yolunda ilerliyoruz. İsrail üzerinde anlaşılan hususlara bağlı kalırsa müzakereler devam edebilir. Soru şu: İsrail gerçekten güvenlik endişeleri mi taşıyor, yoksa yayılmacı emelleri mi var?” ifadelerini kullandı.