Eski futbolcu, kendi köpekleri tarafından parçalanmış halde evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:07

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:07

Zambiyalı eski bir futbolcu, Güney Afrika'nın Lichtenburg kentinde evinin bahçesinde ölü bulundu.

Philemon Mulala, kendi köpeklerinden üçünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

60 yaşındaki Mulala'nın eşi, onu evinin bahçesinde ölü bulduğunu duyurdu.

Mulala'nın köpekleri, ölümünden sonra "Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği" tarafından evden uzaklaştırıldı.

Zambiya Futbol Federasyonu Sözcüsü Sydney Mungala, Mulala'nın hakkında bir taziye mesajı yayınlayarak, "Bu çok trajik bir ölüm. Onu izleyen pek çok kişi, özellikle de Mufulira Wanderers taraftarları üzüntülerini dile getiriyor. Pek çok kişi onu Zambiya'nın bağımsızlık sonrası ilk büyük gümüş madalyasını kazandığı milli takım günlerinden hatırlıyor" dedi.

Mulala, Zambiya Milli Takımı'nın yanı sıra Mufulira Wanderers ve Cape Town Spurs gibi kulüplerde de oynadı.