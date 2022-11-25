Ünlü İngiliz futbolcu ve teknik adam Rooney'nin 'penis boyu' çıkışı gündem oldu
Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney'nin, teknik direktörü olduğu DC United takımının oyuncularına özel hayatından bahsederken, "küçük bir penise sahip olmanın kendisini durduramayacağını" söylediği öne sürüldü.
Manchester United'ın eski yıldızı, ünlü İngiliz futbolcu ve DC United takımının teknik direktörü Wayne Rooney hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DC United futbol takımının teknik direktörü olan Wayne Rooney'nin, takım içinde özel hayatına ilişkin konuşmaları İngiliz basınında gündem oldu.
Rooney'nin soyunma odasında, ligdeki kötü sonuçlardan dolayı yaptığı "zorluklara karşı zafer konuşmasının" oyuncularda şaşkınlığa neden olduğu belirtildi.
Rooney'nin, oyuncularına "büyük bir adam" olduğunu ve "küçük bir penise" sahip olmanın kendisini durduramadığını söylediği ileri sürüldü.
DC United takımından bir kaynak, The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Çok komikti. Kişisel referanslar kullanmanın konuşmanın içten geldiği gibi görünmesini sağlayacağını umuyordu. Ancak takımın çoğu şaşkınlık içinde kaldı ve cinsel hayatının ve erkekliğinin boyutunun sahada olanlarla ne ilgisi olduğunu anlamakta zorlandı. Gençlerden birkaçı dehşete kapıldı. İçlerinden bazıları İngiliz mizah anlayışını anlamadılar" dedi.
Kaynak ayrıca, Rooney'nin özel yaşamındaki hatalarından da bahsettiğini, gece hayatını bıraktığını ve onların da aynı şeyi yapabileceğini söylediğini dile getirdi.
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