Eski genelkurmay başkanı, Zelenski ile aralarındaki anlaşmazlığı açıkladı

Ukrayna’nın eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi General Valeriy Zalujnıy, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı görüş ayrılıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zalujnıy, 2022 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ofisine baskın düzenlendiğini ve bu durum nedeniyle kendisini tehdit altında hissettiğini söyledi.

Güvenlik birimlerinin Zelenski’ye bağlı olduğuna dikkat çeken Zalujnıy, olay sonrası Cumhurbaşkanlığı Ofisi ile doğrudan temas kurduğunu ve komuta merkezini korumak için asker konuşlandırmayı düşündüğünü anlattı.

SBU ise Reuters’a yaptığı açıklamada, söz konusu adresin başka bir organize suç soruşturması kapsamında listelendiğini ve herhangi bir arama yapılmadığını savundu.

KARŞI TAARRUZ TARTIŞMASI

Zalujnıy, 2023 yılında Rus savunma hatlarını kırmayı hedefleyen ancak istenen sonucu vermeyen Ukrayna karşı taarruzunun başarısızlığından da Zelenski yönetimini sorumlu tuttu.

Zalujnıy, kendi planının tek bir eksene odaklanmak olduğunu ancak siyasi karar nedeniyle operasyonun cephe hattının geniş bir bölümüne yayıldığını belirtti.

Kamuoyu yoklamalarında Zalujnıy’ın, savaş sonrası yapılacak olası seçimlerde Zelenski’nin en güçlü rakibi olarak görülmesi, açıklamaların siyasi etkisini artırdı.

Zalujnıy şimdiye kadar adaylık yönünde bir açıklama yapmasa da iki isim arasındaki gerilimin Ukrayna siyasetinde uzun süredir konuşulduğu belirtiliyor.