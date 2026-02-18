Antik volkanın altından 1,5 trilyon dolarlık servet çıktı

ABD’nin Oregon ile Nevada eyaletleri sınırında yer alan McDermitt Kalderası, daha önce cıva ve uranyum madenciliğine sahne olmuştu. Yeni araştırmalar, bölgenin şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük lityum yataklarından birine ev sahipliği yapabileceğini ortaya koydu.

Tahminlere göre bölgede 20 ila 40 milyon ton arasında lityum bulunuyor. Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu miktarın değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar (yaklaşık 65,5 trilyon TL) olarak hesaplanıyor. Ancak uzmanlar, bu büyüklükte bir rezervin çıkarılması halinde küresel arzın artacağını ve fiyatların düşebileceğini belirtiyor.

Ton başına yaklaşık 37 bin dolar değer biçilen lityum, özellikle elektrikli araç bataryaları ve akıllı telefonlar başta olmak üzere enerji depolama teknolojilerinde kritik öneme sahip. Bu nedenle söz konusu rezerv, ABD için stratejik ve ekonomik açıdan büyük bir potansiyel anlamına geliyor.

TALEP SEKİZ KAT ARTABİLİR

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, küresel lityum talebinin 2040 yılına kadar 2022 seviyesinin sekiz katına çıkması bekleniyor. Artan elektrikli araç üretimi ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri nedeniyle yıllık yaklaşık 1 milyon ton lityuma ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor.

Bu çerçevede McDermitt Kalderası’ndaki rezerv, küresel arz açısından 'altın madeni' niteliğinde değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, büyük çaplı bir madencilik operasyonunun ciddi çevresel etkiler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

ARZ ARTARSA FİYAT DÜŞER

Ekonomistler, teorik olarak trilyon dolarlık görünen rezervlerin, piyasaya sürüldüklerinde aynı değeri koruyamayacağını hatırlatıyor. Arzın hızla artması durumunda fiyatların düşmesi kaçınılmaz olabilir. Bu durum, uzaydaki değerli madenler barındırdığı düşünülen asteroid örneğine benzetiliyor: Kaynağa erişim sağlandığında, bolluk fiyatı aşağı çeker.

Dolayısıyla ABD’nin bu potansiyel zenginliği nasıl ve hangi hızda değerlendireceği, hem küresel lityum piyasasını hem de çevresel dengeleri doğrudan etkileyecek.