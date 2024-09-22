Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cumhuriyet’e değerlendirdi: İsrail’in siber gücü, Türkiye için bir tehdit mi?

Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 22.09.2024 - 12:38

İsrail’in gerçekleştirdiği siber saldırıların Türkiye için olası bir tehdit olup olmadığı yönündeki tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, siber saldırıların elektromanyetik dalgalar kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bunu önlemenin yolunun ise ülkenin kendi donanımını sağlamasından geçtiğini söyledi.

‘SİBER SALDIRIYA AÇIĞIZ’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılımlar konusunda ileride olduğunu aktaran Pekin, buna karşın önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Pekin, “Genel olarak baktığımızda kritik malzemeler, kritik tesislerle ilgili daha çok kontrol gerek. Çünkü bu konuda siber saldırıya açığız. Kritik tesisleri, onların yazılımlarını bir kez daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Hatta bunları sipariş zamanından, üretiminden alınmasına kadar tüm safhalarda kontrolü gerekiyor. Türkiye genelinde tedbir alınması lazım. Türkiye’deki bütün sektörlere bakmamız lazım. Özellikle de kritik sektörler çok önemli, kontrollü olması gerek. Kimlere mal satıldığı, kimlerden mal alındığı, imalat aşaması kontrol edilmeli. Böyle bir sisteme ihtiyaç var. Türkiye’nin savunma sanayi çalışmaları, arge çalışmaları sabote edilebilir. Elektronik savaş dediğimiz zaman içine birçok şey giriyor. Savunma sanayi firmalarının ve yan sanayilerinin de tedbir alması gerek. Yaptığımız işleri savaşmadan, bir takım programlarla bozan yeni bir savaş sistemi içerisindeyiz. Artık teknoloji çok daha fazlasına imkan veriyor” ifadelerini kullandı.

Lübnan’da son yaşanan saldırıların terör örgütü Hizbullah’ın çok büyük bir güvenlik açığı olduğunu ifade eden Pekin, “İsrail şu an psikolojik harekat yapıyor. ‘Yenilmez İsrail’ imajını yeniden yerleştirmeye çalışıyor” dedi.