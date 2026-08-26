Eski haber sunucusu annesini öldürdüğünü itiraf etti: 'Onun şeytan olduğuna inanıyordum'

ABD’nin Kansas eyaletinde eski televizyon haber sunucusu Angelynn “Angie” Mock, geçen yıl Cadılar Bayramı’nda annesini öldürmekle suçlandığı davada suçunu kabul etti.

Sedgwick County Bölge Savcılığı, 48 yaşındaki Mock’un cuma günü birinci derece cinayet suçlamasını kabul ettiğini açıkladı.

Mock’un, yapılan anlaşma kapsamında 25 yılın ardından şartlı tahliye olasılığı bulunan müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Olay, 31 Ekim 2025 sabahı Wichita kentinde meydana geldi.

Polis ekipleri, Mock’un annesi Anita Avers ve üvey babasıyla birlikte yaşadığı eve saat 07.50 sıralarında gitti.

Mahkeme belgelerine göre 80 yaşındaki Avers, evde çok sayıda bıçak yarasıyla bulundu.

Mock ise polis geldiğinde evin dışında, ellerinde kesikler olduğu halde bulundu ve gözaltına alındı.

“ANNEMİN ŞEYTAN OLDUĞUNA İNANDIM”

Savcılık dosyasına göre Mock, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadelerde annesinin “şeytan olduğuna” inandığını söyledi.

Mock, annesini kendisini “kurtarmak” amacıyla öldürdüğünü ileri sürdü.

İfadesine göre Mock, yaklaşan bir iş görüşmesi hakkında konuşmak için annesinin odasına girdiğinde Avers’ı bıçak bilerken gördüğünü iddia etti.

Annesinin kendisine bıçakla saldırdığını öne süren Mock, aralarında arbede çıktığını, daha sonra annesini etkisiz hale getirdiğini anlattı.

Mock, annesinin bu sırada kendisine “Senin İsa Mesih olduğunu biliyorum” dediğini ve üzerine “zehir saçtığını” iddia etti.

Ardından bıçağı aldığını, annesini yere bastırdığını ve defalarca bıçakladığını söyleyen Mock, ifadesinde “Onu öldürmek zorundaydım, durmayacaktı” dedi.

Polis ekipleri, Avers’ın cesedinin yanında bulunan yastığın üzerinde çok sayıda mutfak bıçağı ve bir peynir rendesi tespit etti.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu mutfak aletlerinin üzerinde kan bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yatağın üst çarşafında, bıçak darbeleriyle uyumlu olduğu değerlendirilen en az 12 delik bulunduğu kaydedildi.

ÜVEY BABASI DA İFADE VERDİ

Cinayet sırasında işte olduğu belirtilen Mock’un üvey babası Barry Avers da soruşturma kapsamında ifade verdi.

Barry Avers, Mock’un daha önce psikiyatrik tedavi gördüğünü, zaman zaman sanrılar yaşadığını ve ilaç kullandığını söyledi. Ancak ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadığını bilmediğini belirtti.

Mock’un geçmişte öfkeli çıkışlar yaşadığını anlatan Avers, buna rağmen onu daha önce şiddet eğilimli biri olarak görmediğini ve kendisini tehdit altında hissetmediğini ifade etti.

Mahkeme belgelerine göre Mock’un zaman zaman çevresindeki kişilerin “robot” veya “gerçek olmayan insanlar” olduğunu söylediği de aktarıldı.

Ocak ayında Yargıç Jeffrey Goering, Mock’un o aşamada yargılanmaya zihinsel olarak uygun olmadığına karar verdi.

Bunun üzerine Mock’un değerlendirme ve tedavi amacıyla bir devlet psikiyatri hastanesine sevk edilmesine hükmedildi ve ceza yargılaması geçici olarak durduruldu.

Mock’un daha sonra suçunu kabul etmesinin ardından ceza duruşmasının 5 Ekim’de yapılmasına karar verildi.

ESKİ TELEVİZYON SUNUCUSUYDU

Mock, 2011-2015 yılları arasında St. Louis’deki KTVI kanalında sabah haberlerini sunmuş, daha sonra Oklahoma City’deki KOKH televizyonunda görev yapmıştı.

Cinayet sırasında ise bir veri yönetimi yazılım şirketinde satış alanında çalışıyordu.