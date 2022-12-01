Eski İngiliz bakana 'cinsel saldırı' suçlaması
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Londra polisi, eski bir muhafazakâr politikacı ve kabine üyesine ait, 2004 ve 2010 yılları arasında bir kadını taciz ettiğine yönelik iddiaları içeren delil dosyasını Kraliyet Savcılığına iletti. Geçmişte 'cinsel saldırı' suçu işlediği iddia edilen Muhafazakâr Partili eski bakanın soruşturma sonunda tutuklanabileceği bildirildi.
Savcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Metropolitan Polisi'nden bir kişi, iddialarla ilgili bir kanıt dosyası aldı ve materyali inceliyor" ifadelerine yer verildi.
Polis sözcüsü ise açıklamasında, "İddia edilen suçlar 2004 ile 2010 yılları arasında işlenmiştir, bir kadın mağdurla ilgilidir. Dedektifler dava dosyasını incelenmek üzere Kraliyet Savcılığına iletmiştir. Herhangi bir tutuklama olmamıştır" ifadelerini kullandı.
The Sun'a göre dava, meclisin her iki kanadından da çok sayıda siyasetçinin 'cinsel istismar' suçlamasıyla yargılandığı 'Pestminster' skandalını yeniden alevlendirecek.
ESKİ BAKAN İSTİFA ETTİ
Söz konusu haber, bir İşçi Partisi milletvekilinin cinsel taciz iddiaları üzerine Avam Kamarası'ndan istifa etmesiyle tetiklenen Chester ara seçimlerinin yapıldığı gün geldi.
İstifa eden 54 yaşındaki eski bakan Christian Matheson'un, eski bir personeline karşı "iki ciddi cinsel suiistimal" suçu işlediği tespit edilmişti.
Parlamento Standartlar Komiseri, Matheson'un Avam Kamarasından dört hafta süreyle uzaklaştırılmasını tavsiye etmiş, ancak Matheson bunun yerine istifa etmişti.
YEDİ AYRI TACİZ, BİR TECAVÜZ DAVASI
Halihazırda yedi İngiliz milletvekili, cinsel suiistimal iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra siyasi partilerinden uzaklaştırılmış durumda.
İsmi açıklanmayan bir başka Muhafazakâr milletvekilinin ise "tecavüz iddiaları" nedeniyle Met Polisi tarafından kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Temmuz ayında The Sun gazetesi, Muhafazakâr Parti'den Chris Pincher'in bir kulüpte sarhoşken iki erkeği taciz ettiğini ortaya çıkarmış ve Pincher'in istifasına yol açarak kısmen Boris Johnson hükümetinin çöküşünü tetiklemişti.
Bir diğer Muhafazakâr Milletvekili Neil Parish de Avam Kamarasında porno izlediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.
Muhafazakar Partili yetkililer konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
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