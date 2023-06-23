Eski Irak Başbakanı el-Kazımi'ye yargı şoku: Mal varlığına el konuldu

Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:51

Güncelleme: 23.06.2023 - 09:51

Irak basınında yer alan habere göre Irak yargısı, eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin menkul ve gayrimenkul mal varlığına el koyma kararı aldığını bildirdi.

Kararın, el-Kazımi’nin mallarında artış kaydedilmesi üzerine alındığı ve konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.

Eski Başbakan el-Kazımi’nin hakkında tutuklama ve seyahat yasağı getirilmediği belirtildi.