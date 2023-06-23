Eski Irak Başbakanı el-Kazımi'ye yargı şoku: Mal varlığına el konuldu

Irak’ta eski Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin menkul ve gayrimenkul mal varlığına yargı tarafından el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 09:51
Eski Irak Başbakanı el-Kazımi'ye yargı şoku: Mal varlığına el konuldu
Abone Ol google-news

Irak basınında yer alan habere göre Irak yargısı, eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin menkul ve gayrimenkul mal varlığına el koyma kararı aldığını bildirdi.

Kararın, el-Kazımi’nin mallarında artış kaydedilmesi üzerine alındığı ve konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.

Eski Başbakan el-Kazımi’nin hakkında tutuklama ve seyahat yasağı getirilmediği belirtildi.


ırak

İlgili Haberler

Irak’ta inşaatta vinç devrildi: 3 ölü

Irak’ta inşaatta vinç devrildi: 3 ölü
İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı

İran'ın, Irak'ta tutulan 2,7 milyar doları serbest bırakıldı
El Kaide esir aldığı doktoru 7 sene sonra serbest bıraktı

El Kaide esir aldığı doktoru 7 sene sonra serbest bıraktı

En Çok Okunan Haberler