Eski İspanya Kralı'ndan tüyler ürperten itiraf

1975 yılında tahta çıkan ve 39 yıl hüküm süren Juan Carlos, 2014’te hakkında çıkan skandallar ve halk desteğindeki düşüş sonrası tahttan çekilmişti. Lüks tatilleri ve özel hayatına dair iddialar arasında, 2 binden fazla kadınla ilişkisi olduğu söylentileri de bulunuyordu ve bu durum, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Son olarak, ekonomik krizin ortasında yaptığı lüks tatil, tacını oğlu Felipe’ye devretmesine neden olmuştu.

Şimdi 87 yaşında olan Juan Carlos, Dubai’de sürgün hayatı yaşıyor. Yeni yayımlanacak anı kitabında ise hem hükümdarlık dönemini hem de hayatının dönüm noktalarını anlatıyor. Kitapta, 1956’da Portekiz’deki aile evlerinde yaşanan kazada, 'kardeşinin ölümüne neden olduğu' olay özel bir bölümde yer alıyor.

TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAF

Eski kral, kitabında o günü şöyle anlatıyor:

Bu trajediden asla kurtulamayacağım. Ağırlığı beni ömür boyu takip edecek. Şarjörü çıkarmıştık, odada bir mermi kaldığını bilmiyorduk. Silah ateş aldı, kurşun sekti ve kardeşimin alnına isabet etti. Babamın kollarında öldü.

O sırada 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Babası silahı denize attı, Alfonso’nun bedenini ise İspanya bayrağıyla örttü.

BABA ÖRTBAS ETTİ

Juan Carlos, olay sonrası babasının kendisini sarsarak “bunu bilerek yapmadığına” dair söz vermesini istediğini, ancak aralarındaki ilişkinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını söylüyor:

Olaydan önce ve sonra diye iki hayatım var. Hâlâ konuşmakta zorlanıyorum. Onu her gün özlüyorum. Bir dostu, bir sırdaşı kaybettim. Hayatım çok daha karanlık ve mutsuz oldu.

'FRANCO' AYRINTISI

Kitap, gelecek ay İspanyolca olarak yayımlanacak. Yayın tarihi, diktatör Franco’nun ölümünün 50. yıldönümü ve İspanya’da monarşinin yeniden tesis edilmesi anısına denk gelecek şekilde seçildi.