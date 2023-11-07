Eski İsrail Başbakanı: ABD ile sürtüşmeye doğru gidiyoruz

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:16

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:16

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail ile Hamas çatışmasına ilişkin Politico'ya değerlendirmelerde bulundu.

Barak, İsrail'in, Hamas'a karşı uzun süreli bir operasyon yürütemeyeceğini, ABD'nin hoşnutsuzluğu nedeniyle önümüzdeki iki ya da üç hafta içinde sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Barak, "Artık pencerenin kapandığını görebilirsiniz. Saldırılar konusunda Amerikalılarla sürtüşmeye doğru gittiğimiz açık. Amerika İsrail'e ne yapacağını dikte edemez. Ama biz de onları görmezden gelemeyiz. Önümüzdeki iki ya da üç hafta içinde, muhtemelen daha kısa bir süre içinde Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız" dedi.

Barak, "Kamuoyundaki tonu dinleyin, kapılar ardında durum biraz daha açık. Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz ve bir ya da iki hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak" diye ekledi.

Hamas'ın Aksa Tufanı saldırısına ilişkin konuşan Barak, "Saldırının yarattığı şok çok büyüktü. Bu tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir olaydı ve sert bir karşılık verilmesi gerektiği hemen anlaşıldı. İntikam almak için değil ama bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için..." dedi.

Barak, şöyle devam etti:

"Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle, Arap olmayan ülkelerden bazı sembolik birliklerin de dahil edileceği çok uluslu bir Arap gücünün toplanması düşünülemez olmaktan çok uzaktır. Bu güçler Filistin Yönetimi'nin yönetimi düzgün bir şekilde devralmasına yardımcı olmak üzere üç ila altı ay süreyle orada kalabilir. Arap liderlerin de kendi halklarına bir şeylerin değişmekte olduğunu ve çatışmaları yatıştırmak için tüm tarafların samimi bir çaba gösterdiği yeni bir sayfa açıldığını söyleyebilmeleri gerekiyor. Ancak İsrail'in de son yıllarda izlediği çizgiyi değiştirebilecek bir düşünce yapısına sahip olduğunu duymaları gerekiyor."

Her iki tarafta da güvenin ortadan kalktığına işaret eden Barak, "Tarih tekerrür etmez. Dolayısıyla tam olarak böyle bir şeyin tekrarlanabileceğini düşünmüyorum. Ancak Mark Twain'in dediği gibi, tarih kafiyeli olabilir. Bu hemen olmayacak ve zaman alacak. Her iki tarafta da güven ortadan kalktı, güvensizlik daha da derinleşti" ifadelerini kullandı.