Hamas'a destek çıktı: Zor koşullarda doğmuş bir düşünce

Yayınlanma: 07.11.2023 - 08:31

Güncelleme: 07.11.2023 - 08:32

Ürdün Dışişleri Bakanlığı X Platformunda yaptığı paylaşımda, Bakan Safedi'nin CNN televizyonuna verdiği röportajın bazı bölümlerini yayımladı.

Röportajda Safedi, "Hamas, işgalin yarattığı zor koşullarda doğmuş bir düşüncedir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun tamamının bu krizi çözmede başarısız olduğunu hatırlatan Safedi "Onbin Filistinlinin öldürülmesi, 1 milyon 400 bin kişinin göç ettirilmesi, hatta insanların bir damla su, bir ağrı kesici gibi temel haklardan mahrum edilmesi işte bu, İsrail için kati olarak güvenlik sağlamaz" şeklinde konuştu.

Safedi, Gazze Şeridi'nde olanları "Bu Yahudi Müslüman savaşı değildir" diyerek, durumu "Bir işgalci ile işgal altındaki bir halk arasında yaşanan bir savaştır" nitelendirmesini yaptı.

İsrail'in Filistin devleti kurulması yönündeki tutumuna değinen Safedi, "Filistin halkının bir devlet kurmak adına her türlü arzusunu katletmek şeklinde İsrail'in her zaman sistematik bir siyaseti vardı" ifadelerini kullandı.

Safedi, İsrail'in uzun yıllar boyunca, Filistin davası diye bir şeyi görmezden gelebileceği düşüncesinde olduğunun altını çizdi.