Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'den Ukrayna önerisi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 12.11.2023 - 10:18

Eski NATO Genel Sekreteri ve eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Ukrayna'nın NATO'ya Rusya tarafından işgal edilen bölgelerinin dışarıda bırakılarak katılmasını önerdi.

Rasmussen, özellikle bu sene yapılan NATO'nun Vilnius zirvesinden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin danışmanı Andriy Yermak'la yakından çalışmıştı. Vilnius'taki zirvede Ukrayna'ya NATO daveti verilmedi.

Rasmussen ve Yermak'ın tekrar Ukrayna'nın Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisindeki yeri hakkında görüş alışverişinde bulunmaya başladığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rasmussen, Ukrayna'nın sadece kontrolündeki bölgelerle NATO'ya üye olmasının donuk bir çatışma mesajı vermeyeceğini, aksine Rusya'ya Ukrayna'nın Batı ittifakına üyeliğini durduramayacağını göstereceğini söyledi.

Rasmussen, "Bir sonraki adımı atıp Ukrayna'ya NATO daveti vermenin zamanı geldi. Ukrayna'nın NATO'nun kalbinde olduğu yeni bir Avrupa güvenlik mimarisine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ukrayna'nın aktif bir savaşta olması, NATO üyeliği konusunda üye ülkelerin elini kolunu bağlıyor. Antlaşmanın 5. maddesine göre tüm NATO üyelerinin, saldırı altındaki müttefiklerini aktif olarak savunması gerekiyor. Bu sebeple Ukrayna'nın tüm topraklarıyla NATO'ya üye olmasının NATO'nun Rusya'ya savaş ilan etmesi anlamına geleceği düşünülüyor.

2009-2014 yılları arasında NATO Genel Sekreterliği yapan Rasmussen, Ukrayna'nın Rus işgalindeki topraklarının dışarıda bırakılarak üye yapılmasının bir Rusya-NATO savaşı ihtimalini düşüreceğini iddia etti.

Bu türde bir üyeliğin savaşı donuk hale getireceği tezlerine de karşı çıkan Rasmussen, "5. maddenin kesin güvenilirliği Rusya'nın NATO üyesi Ukrayna topraklarına saldırmasını önler. Bu da Ukrayna'nın üzerindeki yükü azaltarak güçlerinin cepheye gitmesinin yolunu açar" dedi.