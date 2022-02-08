Eski Papa çocuk istismarı raporundaki iddiayı kabul etti

08 Şubat 2022 Salı, 15:48

Eski Papa 16. Benediktus, Salı günü, hakkında 1977-1982 yılları arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı sırada "çocuk istismar vakalarına göz yumduğu" iddiasıyla Almanya'da bir hukuk şirketince hazırlanan rapora ilişkin ilk kez konuştu. Raporda, Papa'nın piskoposluk döneminde istismar olaylarının sürdüğü ve zanlıların kilisedeki görevlerine devam ettiği öne sürülmüştü.

94 yaşındaki eski Papa Benediktus, yayınladığı cevap mektubunda, Münih Başpiskoposu iken cinsel istismar davalarının ele alınmasında hatalar olduğunu kabul etti, ancak dört davayı yanlış ele aldığını iddia eden rapordaki iddialara doğrudan değinmedi.

Benediktus, mektubunda "Katolik Kilisesi'nde büyük sorumluluklarım oldu. Görev sürem boyunca bu farklı yerlerde meydana gelen suistimaller ve hatalar için duyduğum acı daha da büyük" dedi.



"SON SÖZÜ TANRI SÖYLER"

Yapmış olabileceği tüm hatalara rağmen, son sözü Tanrının söyleyeceğini belirten Benediktus, "Çok yakında kendimi hayatımın son yargıcının önünde bulacağım" ifadelerini kullandı.

Münih Başpiskoposu iken 1980'de cinsel taciz davasıyla ilgili bir toplantıda olduğunu kabul etti, ancak 'yanlışlıkla' Alman müfettişlere orada olmadığı yönünde ifade verdiğini bildirdi.

Eski Papa sözlerine "Bu ihmalin doğruluğumdan şüphe etmek ve hatta beni yalancı olarak etiketlemek için kullanılması beni çok incitti" diyerek devam etti.



PAPA FRANCIS'E TEŞEKKÜR ETTİ

16. Benediktus ayrıca, görevdeki Papa Francis'e yöenlik "Şahsen bana ifade ettiği güven, destek ve dua için özellikle minnettarım" dedi.

















