Eski Prens Andrew'in gözaltına alınmasının ardından Kral Charles’tan ilk açıklama: “Hukuk kendi yolunu izlemeli...”

Norfolk’taki Sandringham Malikanesi’ne çok sayıda polis aracının gelmesinin ardından, eski prens kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri Berkshire ve Norfolk’taki adreslerin yanı sıra yakın zamana kadar yaşadığı bildirilen Windsor Great Park’taki Royal Lodge’da da aramalar gerçekleştiriyor.

Bugün 66 yaşına giren Andrew’un gözaltına alınması, hayatını kaybeden cinsel suçlu Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca sayfalık dosyanın yayımlanmasının ardından ortaya atılan iddiaları takip etti. Andrew, Epstein ile bağlantısını önce reddetmiş, ancak son iddialara doğrudan yanıt vermemişti.

Epstein soruşturmasına destek vermesi ve ifade vermesi yönündeki baskılar son dönemde artmıştı. Daha önce Andrew’un kraliyet unvanlarını geri alan Kral Charles, son gelişmeler üzerine 'hukukun kendi yolunu izlemesi gerektiğini' vurguladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAYINLADI

Kral Charles’ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Andrew Mountbatten-Windsor hakkında kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri en derin endişeyle öğrendim.

Bundan sonra, meselenin uygun şekilde ve yetkili makamlarca tam, adil ve doğru bir süreçle soruşturulması gerekmektedir. Daha önce de söylediğim gibi, bu süreçte kendilerine tam ve içten desteğimiz ile iş birliğimiz olacaktır.

Açıkça ifade edeyim: Hukuk kendi yolunu izlemelidir. Süreç devam ederken bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmayacaktır.

Bu arada ailemle birlikte görev ve hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Charles R.”

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Andrew’un gözaltına alındığı haberinin ardından Thames Valley Polisi yaptığı açıklamada, “Soruşturma kapsamında bugün (19/2) Norfolk’tan altmışlı yaşlarında bir erkek kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Berkshire ve Norfolk’taki adreslerde aramalar sürmektedir. Şahıs hâlen polis gözetimindedir” denildi.

Ulusal rehber doğrultusunda, gözaltına alınan kişinin isminin açıklanmayacağı belirtilirken, davanın aktif olduğu ve mahkemeye saygısızlık teşkil edebilecek yayınlardan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yardımcı Emniyet Müdürü Oliver Wright ise kapsamlı bir değerlendirme sonrası resmi soruşturma başlatıldığını belirterek, “Soruşturmanın bütünlüğünü ve tarafsızlığını korumamız büyük önem taşıyor. Kamuoyunun yoğun ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncelleme yapacağız” dedi.

Press Association’a göre, Galler Prensi ve Prensesi de Kral Charles’ın açıklamasına destek veriyor.