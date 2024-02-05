Eski Rus milletvekili 'vatana ihanetle' suçlandı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:42

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:42

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın eski üyesi Ilya Ponomarev "vatana ihanetle" suçlandı.

FSB'den yapılan açıklamada, "FSB Soruşturma Müdürlüğü, toplanan verilere dayanarak, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. maddesi (düşmanın yanında yer almak şeklinde vatana ihanet), 2. bölüm 205.5. maddesi (Rusya yasalarına göre terörist olarak tanınan bir örgütün faaliyetlerine katılmak), 2. bölüm 205.2. maddesi (terörist faaliyetler için internette kamuya açık çağrılar), 2. bölüm 280.4. maddesinin 'v' bendi (Rusya'nın güvenliğine yönelik faaliyetler için internette kamuya açık çağrılar) uyarınca ceza davaları açmış ve bunları tek bir davada birleştirmiştir. Olaya karışan herkesin eylemleri Rus Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilecek ve Kiev rejiminin suç ortakları katı bir şekilde cezalandırılacaktır" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rus askerlerine karşı savaşan gruplara destek verdiği belirtilen Ponomarev'in, 2014 yılından bu yana Ukrayna'yı aktif olarak desteklediği ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını kınadığı biliniyor.

FSB, Ponomarev'in, "Rus vatandaşlarını Ukrayna birliklerine katılarak Rusya'ya karşı savaşmak suretiyle vatana ihanet etmeye çağırdığını" ileri sürerek, "Ayrıca mevcut yetkilileri ve Rusya Devlet Başkanını devirerek iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan eylemler için çağrıda bulundu" açıklamasında bulundu.

"RUSYA KARŞITI SİLAHLI GRUPLARI DESTEKLİYOR"

Ponomarev'in, Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ve "Özgür Rusya Lejyonu" olarak da bilinen "Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu" adlı paramiliter birliğin faaliyetlerine katıldığını iddia eden FSB, "Ukrayna silahlı kuvvetleri adına Rusya'ya karşı savaş operasyonları yürütmenin yanı sıra, bu örgütün üyeleri, ülkemiz topraklarında aşırılık yanlısı ve terör suçları işlemek üzere Rus vatandaşlarını işe almak için internet kaynaklarını kullanmaktadır" dedi.

FSB, Ponomarev'in, grubun Ukrayna medyası ve hükümet organlarıyla ilişkilerinden ve Rus silahlı kuvvetlerine karşı savaşmak üzere yeni üyeler kazanmasından sorumlu olduğunu öne sürerek, "Ponomarev Rusya'nın Özgürlüğü Lejyonu'nun askeri üniformasını, amblem ve işaretlerini açıkça kullanıyor, ateşli silahlara sahip ve Ukrayna televizyonuna çıkarken bunları alenen gösteriyor. Kamuoyu önünde Ukrayna tarafında Rus ordusuna karşı savaş operasyonlarına katıldığını söylüyor. Nisan 2022'de Ponomarev Azovstal fabrikasının topraklarındaydı ve burada Azov alayı (Rusya'da terör örgütü olarak yasa dışı ilan edildi) komutanları arasında Mariupol'u savunmaya çağıran propaganda yapıyordu" diye ekledi.