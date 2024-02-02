Rusya'dan Türkiye açıklaması: 'Anglosaksonların küstah baskısına rağmen'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:44

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:52

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında gazeteciler ile bir araya gelerek "Türkiyenin, Batı'nın baskısına rağmen Rusya ile ilişkilerinde egemenliğini koruduğunu" söyledi.

Ankara'nın Moskova ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye devam ettiğini belirten Peskov, Türk-Rus ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, "Türkiye bu konuda oldukça ilkeli ve bağımsız bir tutum sergileyen ve bizimle ticari ve ekonomik işbirliği kurmaya devam eden az sayıdaki ülkeden biridir" ifadesinde bulundu.

Peskov, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye, Anglo-Saksonlar tarafından eşi benzeri görülmemiş, çoğu zamanda küstahça bir baskı ile karşı karşıyadır. Anglosaksonlar Türkiye'yi, çıkarlarına zarar verecek şekilde, bizimle olan ilişkilerini tamamen kesmeye ya da en azından en aza indirmeye zorlamaya çalışmaktadır"

Kremlin sözcüsü sözlerini, "Ancak Türkiye egemenliğini korumaktadır" ifadesiyle tamamladı.

PUTİN ZİYARETİ

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin tarihini açıklamadı.

Daha önce basında çıkan 12 Şubat tarihine ilişkin açıklamada bulunmayan Peskov, "Ziyaret tarihini en kısa zamanda açıklayacağız. Doğal olarak ziyaretin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

"Putin ve Erdoğan'ın uzun süredir mutabık olduklarını" hatırlatan Peskov, "Düzenli olarak, daha çok telefonla iletişim kuruyorlar ama kesinlikle yılda birkaç kez yüz yüze görüşüyorlar. Bu görüşmelerin her biri gündem açısından çok zengin" sözlerini ifadesine ekledi.

Peskov, görüşmenin ana gündem maddesi için "elbette ikili Rus-Türk ilişkileri, ticari ve ekonomik işbirliği" derken "bölgesel sorunlar ve Ukrayna" konularının da görüşmede konuşulacağını vurguladı.