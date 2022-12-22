Eski Rus yetkili ölümden döndü: Donetsk'te kaldığı otel bombalandı

Rusya Federal Uzay Ajansı eski Başkanı Dmitry Rogozin, Donetsk'i ziyareti esnasında kaldığı bir otelin vurulması sonucu yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 10:55
Eski Rus yetkili ölümden döndü: Donetsk'te kaldığı otel bombalandı
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Rusya Federal Uzay Ajansı eski Başkanı Dmitry Rogozin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te gerçekleştirilen bir bombardıman sonucunda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TASS'ın aktardığına göre Dmitry Rogozin'in bir yardımcısı olaya ilişkin, "Donetsk'in eteklerinde, Dmitry Rogozin liderliğindeki bir grup askeri danışmanın geçtiğimiz aylarda kaldığı bir otel bombalandı. Rogozin sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Hayatına yönelik herhangi bir tehdit söz konusu değil" dedi.

Saldırının "kasıtlı" olarak yapıldığı belirten Rogozin'in yardımcısı, "Uzmanlar, saldırıda Fransız Nexter firması tarafından tasarlanıp üretilen 155 mm'lik Caesar obüs sistemi kullanıldığını düşünüyorlar" diye konuştu.

ROGOZİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dmitry Rogozin, Donetsk'te yaralanmasının ardından ameliyat olacağını söyledi.

Rogozin, "Bir yaram var, sağ kürek kemiğimin üstünden metal bir kıymık girmiş. Bir operasyon gerçekleştirilecektir. Bana yakın birkaç kişi daha yaralandı" ifadelerini kullandı.

Rogozin, saldırıya ilişkin olarak "bir çalışma toplantısı sırasında ateş altına maruz kaldıklarını" aktardı.


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