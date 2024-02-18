Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.02.2024 - 16:43

YouTube'un eski yöneticisi Susan Wojcicki'nin oğlu Marco Troper, 19 yaşında hayatını kaybetti.

Troper, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'nin (UC Berkeley) Clark Kerr Kampüsü'ndeki yurt odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak kampüs polisine göre, bir cinayet belirtisi bulunmuyor.

Büyükannesi ise, Troper'ın aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğüne inandığını söyledi.

"Bir ilaç içti ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, o bir uyuşturucuydu" ifadesinde bulunan Büyükanne Esther, Troper'ı "sevgi dolu" ve "matematik dehası" olarak tanımladı. Esther, sosyal medya paylaşımında "Marco çok nazik, sevgi dolu, akıllı, eğlenceli ve güzel bir insandı" diye yazdı.