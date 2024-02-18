Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

YouTube'un eski yöneticisi Susan Wojcicki'nin 19 yaşındaki oğlu Marco Troper, kaldığı yurt odasında ölü bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:54
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Abone Ol google-news

YouTube'un eski yöneticisi Susan Wojcicki'nin oğlu Marco Troper, 19 yaşında hayatını kaybetti.

Troper, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'nin (UC Berkeley) Clark Kerr Kampüsü'ndeki yurt odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak kampüs polisine göre, bir cinayet belirtisi bulunmuyor.

Göz Atın
CEO'nun feci ölümü: 15 metre yükseklikten çakıldı

CEO'nun feci ölümü: 15 metre yükseklikten çakıldı
Nicolas Anelka, 18 yıllık aradan sonra Türk futboluna geri döndü!

Nicolas Anelka, 18 yıllık aradan sonra Türk futboluna geri döndü!

Büyükannesi ise, Troper'ın aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldüğüne inandığını söyledi.

"Bir ilaç içti ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, o bir uyuşturucuydu" ifadesinde bulunan Büyükanne Esther, Troper'ı "sevgi dolu" ve "matematik dehası" olarak tanımladı. Esther, sosyal medya paylaşımında "Marco çok nazik, sevgi dolu, akıllı, eğlenceli ve güzel bir insandı" diye yazdı.


youtube haberleri yönetici haberleri CEO haberleri öldü haberleri

İlgili Haberler

Çöken inşaatın sorumlularına ceza

Çöken inşaatın sorumlularına ceza
Akrabalarını katletti: 12 ölü

Akrabalarını katletti: 12 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Uzmanlardan 'İliç' uyarısı: 9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede

Uzmanlardan 'İliç' uyarısı: 9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık teoriyi çözdü

12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık teoriyi çözdü
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi

Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!