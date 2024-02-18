Akrabalarını katletti: 12 ölü
İran'da bir kişi, ailesi de dahil olmak üzere 12 akrabasını öldürdü.
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir kişi, 12 akrabasını vurarak öldürdü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman eyaletinin Faryab ilçesinde yaşanan aile içi anlaşmazlık sonucu bir kişi sabah saatlerinde farklı evlerde bulunan babası ve erkek kardeşi dahil ailesinden 12 kişiyi kaleşnikof tüfekle vurarak öldürdü.
Göz Atın
Olaydan sonra kaçan 30 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık tartışmayı çözdü
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- 'Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!'
- DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!
- O isim aday gösterildi!
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı
- Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu!