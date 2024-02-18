Akrabalarını katletti: 12 ölü

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:57

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde bir kişi, 12 akrabasını vurarak öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kirman eyaletinin Faryab ilçesinde yaşanan aile içi anlaşmazlık sonucu bir kişi sabah saatlerinde farklı evlerde bulunan babası ve erkek kardeşi dahil ailesinden 12 kişiyi kaleşnikof tüfekle vurarak öldürdü.

Olaydan sonra kaçan 30 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirildi.