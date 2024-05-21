Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:32

Güncelleme: 21.05.2024 - 11:32

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamasından neredeyse beş yıl sonra, Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu bildirdi. Peki, Esma Esad kimdir, kaç yaşında? Suriye First Lady'si Esma Esad'ın sağlık durumu nasıl?

ESMA ESAD KİMDİR?

Londra'da Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fevvaz Ahras'ın ve emekli bir diplomat olan Seher Ahras'ın kızı olarak 11 Ağustos 1975'te dünyaya geldi. Ailesi aslen Humus şehrinden ve Sünni'dir.

Esma Esad 1996 yılında King's College'dan mezun oldu. Esma Esad Üniversiteden sonra, Avrupa ve Doğu Asya müşterileri ile hedge fon yönetimi bölümü Deutsche Bank Grubu'nda işe başladı. 1998 yılında birleşme ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış olan JP Morgan'da yatırım bankacılığı bölümünde çalışmaya başladı.

Esma Esad, Suriye hükûmetinin halkla ilişkilerinin önemli bir parçası olarak analistler ve medya tarafından tarif edilmiştir. Kadın hakları ve eğitimi konusunda ilerici pozisyonlar alarak halk tarafından sevildi. Giydiği şık tasarımlı kıyafetler de medyanın ilgisini topladı. Suriye ayaklanması sırasında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu yüzden Suriye ayaklanması onun imajına bir darbe vurmuştur.

23 Mart 2012 tarihinde, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İngiltere doğumlu Esma Esad'a AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, AB seyahat yasağının Esma Esad'ın İngiltere'ye girmekten alıkoyamayacağını ama bu koşullarda Esma Esad'ın İngiltere'ye gelmesinin zaten beklenmediğini açıkladı.

ESMA ESAD'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamasından neredeyse beş yıl sonra, Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 48 yaşındaki Esma'nın izole edilmesini gerektiren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı ve bu nedenle kamuya açık etkinliklerden uzak duracağı belirtildi.

Ağustos 2019'da Esma, erken teşhis edildiğini söylediği meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.