Estetik ameliyatlarıyla ünlüydü! Kedi Kadın Jocelyn Wildenstein, hayatını kaybetti...
‘Kedi Kadın’ olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Arka arkaya geçirdiği estetik müdahalelerle tanınan ve 'Kedi Kadın' olarak bilinen, Jocelyn Wildenstein 84 yaşında hayatını kaybetti. Paris'te akciğer embolisi nedeniyle yaşamını yitiren İsviçre asıllı ABD'li Wildenstein, ardı ardına yaptırdığı estetik operasyonlarla adını duyurdu. Ölüm haberini, Wildenstein’in nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.
Wildenstein, 70'li yılların sonlarında göz kaldırma operasyonuyla ameliyata başladı. Büyük bir aşkla sevdiği eşinin, kedilere duyduğu sevgi nedeniyle Jocelyn Wildenstein, çok sayıda ameliyat oldu. Wildenstein, bu nedenle kedilere benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.
Jocelyn Wildenstein, son olarak 18 Aralık 2024 günü nişanlısı Klein ile Paris'te görüntülendi.
Etiketler: #Jocelyn Wildenstein #kedi kadın
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