Estonya, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulayacak
Estonya hükümeti, Rus vatandaşlarına vize yasağı uygulanacağını duyurdu.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, haftalık basın toplantısında Rusya'ya yaptırımlar kapsamında hükümetin aldığı giriş yasağı kararlarını açıkladı.
Urmas Reinsalu, bu kapsamda Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını belirterek, alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini vurguladı.
Reinsalu, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Schengen vizesi alanların yaptırımın dışında tutulacağını kaydederek, bu yasağın genişletilebilmesi için AB ülkelerine Rusya'ya Schengen vizesi yasağı uygulama çağrısında bulundu.
DİPLOMATLAR VE KALICI OTURUM İZNİ OLANLAR YASAK DIŞINDA
Estonya'da kalıcı oturum izni olanların da bu yasağın dışında tutulduğunu ifade eden Reinsalu, bunun dışında Rus Büyükelçiliği çalışanları ile aileleri, nakliyat ve ulaşım sektörü çalışanları, AB yasaları altında serbest dolaşım hakkı bulunanlar, yakın akrabalarını ziyaret edenler ve insani sebeplerle ziyaret talebinde bulunanların Estonya'ya girebileceğini açıkladı.
Reinsalu ayrıca, Estonya dışında bir ülkeden Schengen vizesi alan Rus vatandaşlarının kara sınırından ülkeye girişinin yasaklanabilmesi için ilerleyen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını söyledi.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, 9 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında Avrupa ülkelerine "Rusya'ya vize vermeyi durdurma" çağrısı yapmıştı.
Kallas, "Avrupa'yı ziyaret etmek insan hakkı değil, ayrıcalıktır Rusya'dan seyahatleri sonlandırma zamanı" açıklamasında bulunmuştu.
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