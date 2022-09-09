Estonya'dan Rusya'ya mesaj: ABD, Baltık Denizi'nde askeri varlığını artıracak
Estonya, ABD'nin, Baltık ülkelerindeki askeri varlığını artıracağını duyurdu.
Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin, Estonya ve diğer Baltık ülkelerindeki askeri varlığını artıracağını söyledi.
Hanno Pevkur, bu kararın Haziran ayında Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi bildirisinde alındığını belirtti.
Pevkur, "Savunma Bakanı Austin, ABD'nin, yakında ABD birliklerinin sayısını ve askeri tatbikatların artırılacağını doğruladı" ifadelerini kullandı.
Pevkur, Doğu Avrupa'da ABD'nin askeri varlığının sürdürülmesi gerektiğini savunarak "ABD'nin bölgedeki varlığının sürmesi, NATO'nun doğu kanadındaki toplu caydırıcılığımızın güçlendirilmesine yardımcı olacaktır" dedi.
'UKRAYNA ASKERLERİNİ DE EĞİTECEĞİZ'
Hanno Pevkur, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceklerini bildirerek, "Estonya, Ukrayna'yı hem silahlarla desteklemeye devam edecek hem de askeri personelin eğitimini gerçekleştirecek" diye konuştu.
Pevkur, Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleşen Ukrayna Destek Temas Grubu toplantısına dikkat çekerek, "Toplantıda, askeri personel eğitimin Ukrayna için silah tedariki kadar önemli bir faktör haline geldiği açıkça belirtildi. Bu, Ukrayna'nın savaş alanında inisiyatif almak için gerçek bir fırsata sahip olacağı önümüzdeki aylarda önemli olacak" dedi.
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