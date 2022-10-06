Etiyopya hükümeti ile TPLF anlaştı: Barış müzakereleri başlıyor
Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Addis Ababa hükümetinin ardından Afrika Birliği'nin barış müzakeresi teklifini kabul etti.
Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, yaptığı açıklamada, Tigray hükümetinin mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için toplantılara katılmaya hazır olduğunu ifade etti.
Gebremichael, gözlemci, garantör ya da katılımcılar gibi farklı aktörlerin olup olmayacağına ilişkin konuların netliğe kavuşturulmasını istedi.
Afrika Birliği'nin yaptığı çağrı sonrası Etiyopya hükümeti müzakerelere katılmaya hazır olduklarını duyurmuştu.
Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyor.
Müzakere heyetinde arabulucu rolünü üstlenecek isimler arasında eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da var.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.
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