Etiyopya: Tigray güçleri yardım tırlarını engelliyor
Etiyopya, yardım tırlarının geri dönmesinin, merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) tarafından engellendiğini açıkladı.
Etiyopya İletişim Bakanı Legesse Tulu, ülkenin kuzeyine gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.
Legesse Tulu, hükümet ve yardım kuruluşlarınca Tigray'ın Mekele şehrine gönderilen yardım tırlarından 2 bininin geri gelmediğini belirtti.
Tulu, yardım tırlarının TPLF tarafından alıkonulduğunu öne sürerek, şimdiye kadar 7 bin yardım tırının bölgeye ulaştığı bilgisini paylaştı.
Tulu, TPLF'nin yardım tırlarını askeri amaçlı kullandığını kaydetti.
HÜKÜMET VE TPLF ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR
Etiyopya'da ordu ve TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.
Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.
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