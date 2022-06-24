Etiyopya uluslararası topluma çağrıda bulundu: Tigraylı isyancılar yardımları engelliyor

24 Haziran 2022 Cuma, 10:52

Etiyopya Hükümet İletişim Servisi'nden yapılan açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) hükümet aleyhinde propaganda yaptığı öne sürüldü.

Mekele'ye giden yardım uçuşlarının TPLF tarafından engellendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uluslararası toplum ile iş birliği içinde Tigray bölgesine yardımların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, yakıt kıtlığı sonrası Tigray'a 920 bin litre benzin tedarik edildiği belirtildi.

Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, uçuşların engellenmesine karşı tepki gösterilmesi ve bu durumun soruşturulması talep edildi.