Etiyopya ve Sudan anlaştı: Diyalog ve barışçıl çözüme bağlıyız
Etiyopya ve Sudan sorunlara barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için barışçıl çözüm taahhüdünde bulundu.
Ahmed, Burhan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sorunları görüştüklerini belirtti.
Ahmed, Etiyopya ve Sudan arasındaki sorunların çözümünde barışçıl yolları deneyeceklerine dikkat çekerek, "Ortak bağlarımız tüm ayrılıkları aşar. Sorunların çözümü için diyalog ve barışçıl çözüm için taahhütte bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
SUDAN-ETİYOPYA SINIRINDA YAŞANILANLAR
Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.
Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.
Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini duyurmuştu.
Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.
Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulunmuştu.
İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.
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