Etiyopya'da 280 şüpheli gözaltına alındı

29 Nisan 2022 Cuma, 12:42

Etiyopya polisi, ülkenin kuzeyindeki Gondar şehrinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gondar şehrinde onlarca Müslüman'ın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların ardından 280 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, ölenlerin sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken yerel kaynaklar, en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

26 Nisan'da gerçekleşen saldırıların ardından başkent Addis Ababa ve farklı şehirlerde Müslümanlara destek gösterileri yapıldı.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Müfti Hacı Ömer İdris, hükümete çağrı yaparak olayla ilgili soruşturma yapılmasını ve faillerin bulunmasını istedi. İdris, Etiyopyalı Müslüman ve Hristiyanlara da "birlik" çağrısı yaparak, "Köklerimize geri dönelim. Bizi tanımlayan, dinler ve halklar arasındaki uyumdur" dedi.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da nüfusun yarıya yakınını Müslümanlar oluşturuyor. Ülkede etnik ve dini temelli çatışmalarda son yıllarda artış görülüyor.