Etiyopya'dan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a tepki: Yorumları ahlak dışı
Etiyopya, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Tigray'a ilişkin yorumlarının "ahlak dışı" olduğunu bildirdi.
Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Tigray'daki insani krizin buradaki insanların ten renginden dolayı dünya kamuoyunun dikkatini çekmediğine ilişkin yorumlarının "ahlak dışı" olduğunu söyledi.
Seyoum, haftalık basın toplantısında, Ghebreyesus'un, Tigray'daki duruma ilişkin sık sık "ahlak dışı" yorumlarda bulunduğunu, sonuncusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti.
Seyoum, Ghebreyesus'un ırk kartını kullanıp dünyanın kuzeyindeki insanların sempatisini kazanmaya çalıştığını ifade ederek, bu şekilde yüksek pozisyondaki kişilerin partizan politikalar ortaya koymasının çirkin olduğunu dile getirdi.
GHEBREYESUS NE DEMİŞTİ?
Ghebreyesus, dün, gelişmiş ülkelerden hiçbirinin Tigray'daki insani kriz hakkında konuşmadığından şikayet ederek, "Belki de bunun sebebi, Tigray'daki insanların ten rengidir" ifadesini kullanmıştı.
İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) eski yöneticilerinden Ghebreyesus, bir dönem ülkede sağlık ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmişti.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.
Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve ABD temsilcileri, hükümet ve TPLF arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.
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