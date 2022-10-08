Etiyopya'dan Tigray'a hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:56
Etiyopya'dan Tigray'a hava saldırısı: 5 kişi hayatını kaybetti
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Etiyopya Tigray'daki Ayder Hastanesinin Genel Müdürü Dr. Kibrom Gebreselassie, yaptığı açıklamada, Tigray'a hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Dr. Gebreselassie, hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Etiyopya hükümetinden saldırı iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Bölgede çatışmaların yeniden başladığı Ağustos'tan bu yana çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirildi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği'nin, tarafların doğrudan barış müzakerelerine başlaması için çabaları sürüyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.


Etiyopya

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