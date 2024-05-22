Etkileri şiddetli olacak... 'Kıyamet Günü' buzulu hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 22.05.2024 - 15:32

Güncelleme: 22.05.2024 - 15:32

Bilim insanları, 'Kıyamet' olarak adlandırılan Thwaites Buzulu hakkında endişe verici yeni bir güncelleme yayınladı. Batı Antarktika'da bulunan ve Büyük Britanya büyüklüğünde olan bu devasa buz kütlesi, hızla geri çekilmeye devam ediyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den glasiologlar tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, buz tabakasının altındaki sıcak suyun, erime hızını daha da artırdığı tespit edildi.

Araştırma, Finlandiya'nın ICEYE ticari uydu misyonundan Mart-Haziran 2023 arasında elde edilen veriler kullanılarak yapıldı.

Çalışma, küresel deniz seviyesi projeksiyonlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

ERİRSE DENİZ SEVİYELERİ İKİ METREDEN FAZLA YÜKSELECEK

Tamamen eridiğinde, bu buzulun küresel deniz seviyelerini iki metreden fazla artırma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Christine Dow, "Thwaites, Antarktika'nın en dengesiz yeridir ve deniz seviyesinin 60 santimetre yükselmesine eşdeğer bir buz içermektedir," dedi.

Dow, buzulun değişim hızının tahmin edilenden daha hızlı olmasının, dünya genelindeki sahil toplulukları için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

DOĞADAKİ EN DİNAMİK SÜREÇLER GÖZLEMLENEBİLİYOR

Çalışmanın baş yazarı Eric Rignot ise, "ICEYE'nin sağladığı veriler sayesinde, gelgit döngüsü ile uyumlu olarak deniz suyunun gelgit sırasında buzulun altına girip çıkmasını ilk kez gözlemlemeye başladık," dedi.

Bu yeni veriler, buz tabakasının altındaki suyun basıncının artması durumunda, buzun hızla eriyebileceğini gösteriyor.

ICEYE Analitik Direktörü Michael Wollersheim, bu yeni gözlem tekniklerinin, doğadaki en dinamik süreçleri ayrıntılı ve sık bir şekilde gözlemlemeyi mümkün kıldığını belirtti.

Radar uydu görüntüleri sayesinde, günlük frekansta santimetre seviyesinde hassas ölçümler yapılabiliyor ve bu da büyük bir ilerleme anlamına geliyor.