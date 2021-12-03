Evde Tek Başına filmindeki ev Airbnb'den tutulabilecek
Evde Tek Başına, İngilizce adıyla 'Home Alone' filminin hayranları, Airbnb sitesinden filmdeki evi tutabilecek. Ancak sadece bir geceliğine.
1990 yapımı 'Home Alone' ya da Türkçesiyle 'Evde Tek Başına' filmindeki ev, sadece bir gece için Airbnb uygulamasından tutulabilecek.
Airbnb, Chicago bölgesindeki evi 7 Aralık'ta web sitesindeki kiralık konutlar arasına alacak.
Macaulay Culkin'in başrolünü oynadığı, Noel döneminde evde yalnız kalan haşarı bir çocuğun hırsızlara karşı mücadelesini konu alan komedi filminin hayranları, o tarihten sonra evi tutmak için başvurabilecek.
Bir gece için ödemeleri gereken ücret ise yalnizca 25 dolar olacak.
Başvurusu kabul edilen misafir, 12 Aralık tarihinde evde kalabilecek, ancak dört kişiden fazla kalmaları mümkün olmayacak.
Zamanında gişe rekorları kıran ve hâlâ televizyonlarda sık sık gösterilen filmde Macaulay Culkin evin küçük oğlu Kevin McCallister'ı canlandırıyordu.
Airbnb'den evi tutup kiralayacak olanları Culkin'in ağabeyi Buzz rolündeki Devin Ratray karşılayacak.
Ratray, yayınlanan basın bildirisinde, "Beni pek de öyle hatırlamayabilirsiniz ama artık büyüdüm, evimi, hatta pizzamı bile sizlerle paylaşabilirim" ifadesini kullandı:
"Ama bu kez tarantulamı ortalıkta bırakmayın."
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