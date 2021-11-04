Evinde 500 yıllık gizli bir geçit buldu
İngiltere'nin Sussex bölgesinde yaşayan Freddy Goodall, evinin eski bir fotoğrafında gizli bir geçit olduğunu keşfetti. Geçidin içerisinde kilitli bir kasa da bulan Goodall, 150 yıllık belgelere ulaştı.
Görsel: Temsili
Evinin 1800 yılından kalma eski fotoğraflarına baktığı sırada kitaplıkta gizli bir kapı olduğunu fark eden Freddy Goodall, 500 yıllık gizli geçitlerle karşılaştı. Goodall, labirent şeklindeki geçitleri araştırmaya başladı. Gizli odalara ve kilitli bir kasaya ulaşan Goodall, araştırmasının sonucunda eve ait 150 yıllık belgelere ulaştı.
Geçitlerin evin bir ucundan diğer ucuna kadar ulaştığını söyleyen Goodall, bu geçitlerin evin normal koridorlarını ve merdivenlerini kullanmalarına izin verilmeyen hizmetlilerin kullandığına inandığını belirtti. Goodall, evin bir zamanlar okul olarak da kullanıldığını söylerken "Geçitlerin bakım amacıyla kullanıldığını hayal edebiliyorum, ancak geçide gizlice giren öğrencilerin duvarlara yazdığı isimlere de rastladım" dedi.
Gizli geçitte bir de şifreli kasa bulan Goodall, kasanın içerisinde 1848 yılından kalma belgeler olduğunu ve belgelerde evin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilgisinin bulunduğunu söyledi. Goodall, şifreli kasada evin tarihi hakkında bilgiler içeren kitapların yanı sıra evi ziyaret eden Ashby Kalesi'nin sahibi tarafından yazılmış bir de mektup bulunduğunu belirtti. Ailesinin evi 30 yıl önce alıp yenilettiğini söyleyen Goodall, araştırmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.
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