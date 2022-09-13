Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

13 Eylül 2022 Salı, 21:02

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in enerji tasarruf planı hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Hidalgo, enerji krizinin ülkenin geri kalanı gibi Paris'i de etkilediğini belirtti.

2014 yılından bu yana ekolojik geçiş için 10 milyar avro yatırım yaptıklarını aktaran Hidalgo, yüzde 10 enerji tasarrufu sağlamak adına ilk adımların atılmasını gerektiğine işaret etti.

Hidalgo, bu kapsamda, tüm Paris belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de söndürüleceğini, ancak Parislilerin güvenliği açısından sokak lambalarının ışıklarının açık kalacağını açıkladı.

EYFEL KULESİ'NİN IŞIKLARI ERKEN SÖNDÜRÜLECEK

Paris Belediye Başkanı, halihazırda gece saat 01.00'a kadar ışıkları yanan Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin ışıklarının da saat 23.45'te söndüreceğini ifade etti.

Yaşlı bakımevleri, kreş ve benzeri kamu binaları istisna olmakla birlikte, diğer tüm kamu binalarının sıcaklıklarının kademeli olarak düşürüleceğini aktaran Hidalgo, idari kurumlara ait binaların bu kış bir ay geç ısıtılmaya başlayacağını anımsattı.

Hidalgo, genel seferberlik olması gerektiğini vurgulayarak, enerji tüketiminin yüzde 96'sının belediye hizmetlerine ait olmadığının altını çizdi.

Fransız basını Paris'te kamu binalarını ışıklarının erken söndürülmesine yönelik adımın 23 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediye bağlı müzeleri ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesini de kapsadığını aktardı.

Başkentin yüzme havuzlarındaki sıcaklığın bir derece düşürüleceği kaydedildi.

Hidalgo, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Paris'teki kamu binalarının sıcaklığının 19 dereceden 18 dereceye düşürüleceği söyledi.