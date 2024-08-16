‘F-35 değil, Eurofighter alınmalı’

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:12

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:12

Türkiye’ye yeniden F-35 satışına yönelik tartışmalar sürüyor. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önceki gün Türkiye’nin 5. nesil jetlerden ABD yapımı F-35’leri yeniden satın alabilecek bir konumda olmasını istediğini de ifade ederek bunun için önce “S-400 meselesinin çözülmesi gerektiğini” söylemişti. Türkiye’nin F-35 ortak üretim programından çıkarılmak pahasına Rusya’dan 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400 sistemleri ABD’nin Ankara’ya yönelik yaptırımlarını tetiklemişti. ABD basınında ise son dönemlerde “Ankara, S-400’leri üçüncü ülkelere verip F-35 programına dahil olabilir” şeklinde görüşler yankı bulmaya başlamıştı.

ABD’nin Türkiye’ye F-35’ler için S-400 koşulunu Cumhuriyet’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, S-400’lerin alındığı dönem için mantıklı olduğunu savunarak Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı karşılandığında S-400’leri satabileceğini belirtti. Gürson, “F-35 ağ merkezli bir uçak, Türkiye’nin projeye dönmesine sıcak bakmıyorum. Ancak F-16 ihtiyacı var. Ya da Türkiye 4 filo 40 adet Eurofighter Typhoon almalı. F-35 hava merkezli, tamamen dışa bağımlı ve henüz rüştünü ispat etmiş değil. Türkiye’nin F-22 talebi olabilir. F-16’ların zaten alınacağı biliniyor. Ancak en rasyonel seçenek Almanya engelini aşıp 4.5 nesil Eurofighter alınması” ifadelerini kullandı.