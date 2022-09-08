F-35’de Çin sürprizi: Teslimatlar durduruldu
ABD Savunma Bakanlığı, F-35’lerde Çin'e ait materyal tespit edildiği gerekçesiyle teslimatları durdurma kararı aldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan havacılık ve savunma sanayii şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının jet motorunda, mıknatıs yapımında kullanılan bir bileşenin Çin'de üretildiğini keşfetmesinin ardından uçakların ABD Hava Kuvvetleri ve yabancı ordulara teslimatını durdurdu.
"ÖNEMLİ BİLGİLERİ RİSKE ATMIYOR"
Bloomberg’in haberine göre, Lockheed Martin sözcüsü Laura Siebert, şu anda aktif kullanımdaki uçaklar için “Bulunan metal bileşen önemli bilgileri riske atmıyor” açıklamasında bulundu.
Sözcü ayrıca, yeni üretilecek F-35’lerde, bulunan Çin yapımı bileşenin yerine ABD yapımı bileşen kullanacaklarını ifade etti.
"BİLGİ AKTARMA İŞLEVİ YOK"
F-35 ortak program ofisinden (JPO) yapılan açıklamaya göre, savaş uçağının motorunda bulunan metal bileşenin bilgi aktarma işlevi olmadığı doğrulandı.
JPO ayrıca, "Teslim edilen F-35'lerin uçuşlarında herhangi bir risk unsuru olmadığını" söyledi.
JPO tarafından yapılan açıklamada, F-35 teslimatlarının askıya alındığı ve yeni sipariş kabul edilmeyeceği bildirildi.
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